وأضاف لقناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية: "إذا انسحبت أميركا من الاتفاق، بوسع إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة في أقل من 48 ساعة".

وتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمائة يزيد كثيرا عن نسبة 5 في المائة المطلوبة لإنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية المدنية، لكنه يقل بشكل كبير عن اليورانيوم عالي التخصيب أو عن نسبة نقاء 80 أو 90 بالمائة اللازمة لتصنيع قنبلة نووية.

وقال كمالوندي إن الاتفاق النووي الإيراني "ليس قابلا للتفاوض كما تطالب الولايات المتحدة"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.