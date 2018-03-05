وبث التنظيم الفيديو بعد أن حرر لقطات انتزعها من كاميرات مثبتة في خوذات الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الكمين، خلال مرور قافلتهم قرب الحدود مع مالي.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن عن مقتل الرقباء بريان بلاك وإرميا جونسون وداستن رايت ولا ديفيد جونسون، أثناء خدمتهم في البلد الأفريقي.

ويظهر في الفيديو الجنود الأميركيين وهم يواجهون هجوما بالرشاشات والقنابل اليدوية، بينما يحاولون الدفاع عن أنفسهم وإطلاق قنابل الدخان ذات اللون الأحمر في محاولة واضحة للحصول على دعم جوي.

وسقط الجندي الذي يرتدي الخوذة المثبت بها كاميرا، وذكرت وسائل إعلام إنه الرقيب جونسون، حسبما قالت صحيفة ميرور البريطانية. وظهر في المقطع المصور بعض مقاتلي داعش ثم انفجرت قنبلة لتتوقف الكاميرا عن التصوير.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الدفاع الأميركية نتائج تحقيقها حول الحادث هذا الأسبوع، حسبما أوردت شبكة "سي.بي.أس نيوز" الأميركية.

وكانت وفاة جونسون قد تسببت في جدل في أكتوبر الماضي عندما قالت أرملته أن الرئيس دونالد ترامب أخبرها خلال تعزيتها أن زوجها "كان يدرك العواقب المحتملة عندما انضم إلى الجيش"، قبل تسلم الجثمان في مطار ميامي.

لكن الرئيس نفى في وقت لاحق هذا التعليق الذي تسبب في انتقادات شديدة.