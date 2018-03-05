وفي نوفمبر الماضي، أطلق واتساب خاصية حذف الرسائل المرسلة قبل أن يشاهدها المستقبل، على أن لا تتجاوز مدة إرسالها 420 ثانية (7 دقائق).

أما الخاصية الجديدة، وفق ما أوضحت الصحيفة البريطانية، فستتيح حذف الرسالة خلال 4096 ثانية (أي 68 دقيقة: ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية).

وعلى المستخدم الضغط مطولا على الرسالة لتظهر قائمة تضم خيارات منها خيار "الحذف عند الجميع"، ويمكن أيضا تحديد أكثر من رسالة وحذفها في نفس الوقت.

حيلة ذكية

وكان الخبراء وجدوا سابقا، حيلة ذكية من أجل زيادة فترة السماح بحذف الرسالة. وتعتمد الفكرة على تغيير تاريخ الهاتف إلى ما قبل إرسال الرسالة، ثم حذفها، بصرف النظر عما إذا كان المتلقي قد قرأها أم لا.

وبإمكانك الاستفادة من تلك الحيلة بهذه الخطوات البسيطة:

1. افصل الهاتف عن الإنترنت، سواء كان شبكة واي فاي أو الباقات.

2. أغلق برنامج واتساب على هاتفك.

3. غير التاريخ في الهاتف إلى اليوم السابق ليوم إرسال الرسالة، والتوقيت إلى ساعة سابقة أيضا.

4. افتح تطبيق واتساب مجددا واكبس على الرسالة التي تريد حذفها حتى يظهر لك خيار الحذف.

5. أعد ضبط التاريخ بشكل صحيح.

6. اتصل بالإنترنت مجددا، لتجد أن الرسالة قد حذفت بالفعل.