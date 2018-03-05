وصوت 71 في المئة من السويسريين، الأحد، بـ"لا" على مقترح "نو بيلاغ"، وفقا للنتائج الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء السويسرية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن مبادرة "نو بيلاغ" تقضي بتسليم مفاتيح الإعلام العمومي لقوى السوق وآلياته.

وقال المدير العام لشبكة الإذاعة والتليفزيون السويسرية، جيليس مارتشاند، إن رفض هذا المقترح هو "مؤشر قوي" على الخدمة العامة التي تقدمها الشبكة، مضيفا "نتائج هذا التصويت لا تمثل النهاية بالنسبة لنا، بل البداية فقط".

وتابع أن "الهيئة ستشرع في تنفيذ عدد من الإصلاحات.. سنعيد النظر في مستقبل المؤسسة بشكل كبير".

وعارضت معظم الأحزاب خطة الاستفتاء، وقالت إن الشبكة العامة سوف تتوقف ما لم يستمر المشاهدون ودافعو الضرائب في تمويلها.

وتقدم هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية برامجها وأخبارها بأربع لغات هي الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية.