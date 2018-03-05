وطالبت تركيا ألمانيا بترحيل صالح مسلم، الرئيس السابق بالمشاركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي رصد في برلين نهاية الأسبوع الماضي.، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت السلطات في جمهورية التشيك قد أفرجت عن مسلم الأسبوع الماضي بعدما احتجزته لفترة وجيزة بناء على مذكرة اعتقال تركية.

وطلب من مسلم البقاء في أراضي الاتحاد الأوروبي وأن يكون متاحا لحضور جلسات بشأن قضية ترحيله.

وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي تنظيما إرهابيا بسبب علاقاته بمتمردين أكراد داخل حدودها.

وأدرجت تركيا مسلم على قائمة أكبر المطلوبين الشهر الماضي ورصدت مكافأة قدرها مليون دولار لتوقيفه.