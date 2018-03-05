ومن المتوقع أن يبدأ الوزيران جولة في أفريقيا هذا الأسبوع ونقل عن ريابكوف قوله إن موسكو اقترحت أن يجريا محادثات في إثيوبيا في نهاية الأسبوع.



كما علق ريابكوف على الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا. ونسبت له وكالة إنترفاكس قوله إن تقييم الولايات المتحدة للوضع في الغوطة "لا يتفق مع الواقع".

وتعد روسيا من أبرز حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد حيث تدخلت عسكريا بشكل علني لدعمه منذ عامين، مما ساهم في قلب موازين القوى على الأرض.

هذا ووجهت الولايات المتحدة أقوى اتهاماتها لموسكو حتى الآن بتورطها في قتل مدنيين بمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا، قائلة إن طائرات الجيش الروسي نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة الشرقية في الفترة بين 24 و28 فبراير.