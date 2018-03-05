بدأت القصة عندما نشرت الرسامة شروق يحيى لوحة لويل سميث على حسابها في تويتر، وطلبت من متابعيها مساعدتها في إيصالها للنجم العالمي.

وبدأ مستخدمو تويتر بالفعل في مساعدتها وإعادة نشر اللوحة، إلى أن وصلت إلى ويل سميث، الذي نشرها بدوره وحازت على مليون إعجاب.

وقال سميث في تعليقه على الصورة: "شروق يحيى، هذا تجسيد رائع لنتائج التفاني وضبط الذات. شكرا لك".

كما نشرت يحيى لوحة أخرى رسمتها للاعب المصري المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أملا في إيصالها له.

ونجحت يحيى بالفعل في ذلك، بمساعدة الفنان الكوميدي محمد هنيدي الذي أعاد نشر الصورة وعلق عليها قائلا: "ماتنشرها بقى يا صلاح".

وبالفعل، قام اللاعب المصري بشكر الفنانة الشابة، معربا عن إعجابه بالصورة.