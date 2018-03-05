وحاول قارب الصيد الذي أبحر من سوريا باتجاه ميناء أوروبي لم يكشف عنه، الفرار دون جدوى، ورافق الحرس القارب إلى ميناء إيرابيترا في جزيرة كريت حيث كشفت التحقيقات عن كميات من القنب تقدر بحوالى 15 مليون يورو (18 مليون دولار). وقد اعتقل قائدها وطاقمها المكون من أربعة أفراد.

وكانت السلطات الفرنسية قد أبلغت السلطات اليونانية أن سفينة مشتبه فيها تحمل علما أجنبيا كانت تبحر إلى جنوب شرق الجزيرة، وربما تحمل شحنات غير مشروعة.

واشتملت العملية على أربع سفن دورية لحرس السواحل وطائرتين.

وقد رصدت طائرة فرونتكس قارب الصيد المشتبه به "سيلين ستار" على بعد حوالى 60 ميلا بحريا جنوب شرق جزيرة كريت.