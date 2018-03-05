وأضافت الصحيفة أن المحققين لم يعثروا على أسلحة ولا متفجرات في سلسلة من المداهمات في حي مولينبيك في بروكسل وفي بلدتين أخريين.



وتأتي عمليات التفتيش في إطار "قضية إرهاب"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر نفسه إن المحققين يشتبهون بوجود اعتداء في طور التحضير.

وأعلن أن المشتبه بهم الثمانية "نقلوا للاستماع إليهم" أمام قاضي التحقيق الذي من المفترض أن يبت خلال النهار بقرار توجيه التهم إليهم واحتجازهم أم لا.

يذكر أن بلجيكا في حالة تأهب قصوى منذ عامين تقريبا.