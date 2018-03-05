وتجري الانتخابات يوم 18 مارس، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيفوز فيها بسهولة.

ونسبت وكالة إنترفاكس لريباكوف قوله، إن الولايات المتحدة تحاول إشاعة الفوضى في روسيا، مضيفا أن العقوبات الأميركية تهدف لزعزعة استقرار البلاد.

وتتهم أجهزة مخابرات أميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016، وهو ما تنفيه موسكو.