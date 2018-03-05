ويبلغ عمر الطائرة 31 عاما، وقد تعرضت لعطل ميكانيكي لدى توقفها قبل أيام في مطار روما، وقد طال العطل جهاز استشعار متضرر، سبق إصلاحه مرة واحدة على الأقل.

وظلّت الطائرة متوقفة في المطار لمدة 3 ساعات بدلا من 90 دقيقة، الأمر الذي حال دون وصول رئيس الحكومة إلى الهند في الموعد المحدد الشهر الماضي.

وعادت الطائرة أدراجها بعد 30 دقيقة على إقلاعها في أكتوبر 2016، بعدما ظهر فجأة للطيار ضوء يشير إلى أن أجزاء من أجنحة الطائرة عالقة. وكان حينها ترودو متجها إلى بلجيكا.

يذكر أن الطائرة المشار إليها من طراز إيرباص 310-300، وهي واحدة من 5 طائرات نقل عسكرية اشترتها القوات الجوية الكندية عام 1992.

وفي عام 2016، أشار تقرير صادر عن إدارة الدفاع الوطني، إلى أن تغيير الطائرات الخمسة سيكلف ما بين 500 مليون و1.5 مليار دولار. وسيتم تسليم الطائرات الجديدة بين عامي 2026 و2036.