وأضاف "البرنامج الصاروخي الإيراني سيستمر دون توقف وليس من حق القوى الأجنبية التدخل في هذا الأمر".

وقال أيضا إنه من غير المسموح لأي مسؤول إيراني "بحث هذه القضية مع أجانب".

ويزور جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي إيران اليوم الاثنين للتشديد على التزام أوروبا بالاتفاق النووي الذي توصلتإ ليه قوى عالمية مع طهران لكنه سيطرح أيضا مخاوف أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق.







