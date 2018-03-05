وستقوم الشركة بمتابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في أبوظبي، لتمكينها من تحقيق التميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة.

وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ نصف مليار درهم إماراتي، بقيمة اسمية تبلغ درهما واحدا للسهم.

كما يبلغ رأس المال المصدر 100 مليون درهم، مقسم إلى 100 مليون سهم مدفوعة بالكامل من الحكومة، ومملوكة لها.