وجرى التقاط الصورة خلال الحصة التدريبية التي سبقت مبارة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، التي أجريت مساء الأحد وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

وذكرت "الماركا" أن عدسات المصورين التقطت لقطة "غير عادية" لميسي وهو يقوم بركل الكرة بطريقة غير طبيعية.

وتبين الصورة كيف أدار اللاعب الذي يوصف بـ"البرغوث" قدمه اليسرى بزاوية 90 درجة ليركل الكرة التي كانت قادمة في اتجاهه، فيما كانت قدمه اليمنى واقفة بشكل عمودي، وهو أمر يصعب على أي شخص القيام به.

وطرح نشطاء على المواقع الاجتماعي مجموعة من الأسئلة بشأن هذه الصورة، فيما كان السؤال الأكثر انتشارا "هل ينتمي ميسي إلى البشر؟".

من جهتها، قالت الماركا "هذا دليل آخر على أن ميسي ليس بشرا".