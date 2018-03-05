وتحدث فيرتس عن رحلته التي كانت بين عامي 2010 و2015، من أجل التقاط صور للأرض من الفضاء، قائلا إن "كوكب الأرض من فوق أكثر جمالا".

وأضاف: "أحببت شروق الشمس وغروبها، والألوان البرتقالية للصحراء، وزرقة المحيطات. اللون الأزرق الكثيف يطغى على الأرض. لقد اكتشفت ألوانا لم أرها من قبل".

وأمضى فيرتس 200 يوم بعيدا عن الأرض، واصفا هذه التجربة بأنها "فريدة"، إلا أنه كان يفتقد "للطعام الأفضل على الأرض مقارنة مع ذلك في الفضاء"، على حد تعبيره.

وأوضح فيرتس أن هوايته في التقاط الصور نمت معه منذ طفولته، إلى أن تطورت هذه الرغبة التي أوصلته أخيرا إلى التقاط صور للأرض من الفضاء.

والتقط فيرتس آلاف الصور للأرض، التي اشتملت على ألوان وأشكال وتفاصيل يومية، لا يراها الإنسان من على سطح الأرض، وأجمل تلك الصور، وفق فيرتس، الصور الليلية لمختلف المدن في الكرة الأرضية.