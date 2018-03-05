ولا يمثل وصول حاملة الطائرات كارل فينسون وسفينتين أميركيتين أخريين في زيارة تستغرق خمسة أيام أكبر تواجد عسكري أميركي في فيتنام منذ عام 1975 فحسب، ولكنه يوضح أيضا مدى العلاقات المعقدة بين هانوي وبكين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ويعمل مبعوثون فيتناميون منذ شهور لتخفيف قلق جارتهم الصين العملاقة من هذه الزيارة واحتمال إقامة تعاون أمني أكبر بين هانوي وواشنطن وذلك وفق ما قال دبلوماسيون وآخرون مطلعون على المحادثات.