وذكر المصدر أن الوزيرين لم يجدا حرجا من الحديث باللغة الفرنسية في لقاء يندرج في سلسلة موائد مستديرة وورشات للتجارب حول "التربية والصحة".

وأضاف أن الأمر يتعلق بسعيد أمزازي وزير التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار.

وكان رئيس الحكومة حث وزراءه على الحديث باللغة العربية في الأنشطة التي يحضرونها بصفاتهم الرسمية.