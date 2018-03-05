وأوضحت الوزارة أنه، "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم الثالث مارس الجاري ببرج بوعريريج المدعو "أبو جابر".

وأضاف المصدر أنه "وفي نفس السياق، سّلم إرهابي نفسه صباح الأحد الماضي للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة. ويتعلق الأمر بالمدعو "ر. أحمد" المعروف بـ "أبو أحمد" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".