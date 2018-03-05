أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أوقفت السلطات الجزائرية إرهابي يدعو "ق. هشام" ويكنى "بأبي جابر"، السبت الماضي، في برج بوعريريج في الشرق الجزائري ، فيما سّلم إرهابي آخر نفسه في اليوم التالي للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست جنوب الجز ئر، وفق ما جاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضحت الوزارة أنه، "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم الثالث مارس الجاري ببرج بوعريريج المدعو "أبو جابر".
وأضاف المصدر أنه "وفي نفس السياق، سّلم إرهابي نفسه صباح الأحد الماضي للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة. ويتعلق الأمر بالمدعو "ر. أحمد" المعروف بـ "أبو أحمد" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".