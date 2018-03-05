ومنذ قدوم المدرب العجوز الذي قاد بايرن ميونخ إلى الثلاثية التاريخية عام 2013 بالتتويج بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا لعب الفريق ستة وعشرين مباراة في كل البطولات وكانت النتائج مذهلة.

وفاز بايرن ميونخ خلال تلك المباريات في 23 مباراة وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة فقط، واستطاع اللاعبون تسجيل 67 هدفاً واستقبلت شباكهم ستة عشر هدفاً، وخرج الفريق من ثلاثة عشر مباراة بشباكٍ نظيفة.

وبحسب موقع "سبورت 360" يقترب البايرن من الظفر بلقب الدوري الألماني، ويلعب في نصف نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن، ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على بشكتاش التركي في ذهاب دور الستة عشر بخماسية نظيفة.

وثمة حديث في الصحافة الألمانية عن إمكانية استمرار هاينكس مدرباً دائماً للفريق، إذ لا تنوي الإدارة الاعتماد على مدربين أمثال توماس توخيل ونايغلسمان.