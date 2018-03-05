وأنهى بيسرز سلسلة من أربع هزائم متتالية أمام ويزاردز مستفيدا من تألق أولاديبو الذي أحرز 19 نقطة في النصف الأول ليتقدم فريقه بعشر نقاط بعد أول ربعين ويحافظ على تفوقه حتى النهاية.

وسجل أربعة لاعبين من بيسرز عشر نقاط أو أكثر ونجح بويانبوجدانوفيتش في إضافة 20 نقطة ليحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة بينما خسر ويزاردز ثالث مباراة على التوالي.

وخسر ويزاردز بذلك ثلاث مباريات متتالية على أرضه في ظل اللعب دون لاعبه جون وول الذي يعاني من إصابة في الركبة إذ تعثر أمام جولدن ستيت وريورز وتورونتو رابتورز قبل أن يسقط أمام إنديانا.

وفي لقاء آخر سجل جرو هوليداي 30 نقطة وأضاف نيكولا ميروتيتش 24 نقطة ليفوز نيو أورليانز بليكانز 126-109 على دالاس مافريكس.

وساهم هوليداي وميروتيتش في تسجيل 13 نقطة خلال تفوق بليكانز15-2 خلال الربع الأخير ليحقق الفريق انتصاره الثامن على التوالي.

وهذه أطول سلسلة انتصارات لبليكانز منذ 2011 وذلك رغم خسارة جهود نجمه ديماركوس كازينز الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب معاناته من إصابة في وتر العرقوب.



