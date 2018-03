أفضل فيلم

فاز فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم.

أفضل ممثلة

الممثلة فرانسيس ماك دورماند تنال جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم ثري بيلبوردز أوتسايد إيبنغ ميزوري

أفضل ممثل

نال فيلم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل البريطاني غاري أولدمان في فيلم ذا داركست أور The Darkest Hour

الإخراج

نال جائزة الأوسكار للإخراج المخرج المكسيكي غيليرمو دولتورا عن فيلم The Shape of Water لأفضل إخراج سينمائي.

أفضل أغنية أصلية

نالت أغنية ريممبر مي Remember Me على جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية في فيلم كوكو Coco.

الموسيقى التصويرية

أما الكساندر ديسبلات فنال الجائزة عن أفضل موسيقى تصويرية في فيلم ذا شيب أوف ووتر The Shape of Water.

التصوير سينمائي

أما فيلم بليد رانر 2049 Blade Runner فنال الجائزة روجر ديكنز عن أفضل تصوير.

سيناريو أصلي

وفاز فيلم غيت آوت Get Out عن أفضل سيناريو أصلي للكاتب جوردان بيل.

سيناريو مقتبس

فاز فيلم كول مي باي يور نيم Call me by your name في جائزة أفضل سيناريو مقتبس للكاتب جيمس أيفوري.

ممثل مساعد

حازت الممثلة أليسون جاتي تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم آي تونيا I, Tonya ، بينما حصل سام روكويل على جائزة أفضل ممثل مساعد ثري بلبوردز Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني (58 عاما) التي تلعب في الفيلم دور لافونا غولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونياهاردينغ.

أفلام الرسوم المتحركة

كما فاز فيلم (كوكو) Coco بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة. ويروي الفيلم قصة ولد اسمه ميغول يجد نفسه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى.

والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني.

وفاز فيلم دير باسكتبول Dear Basketball بجائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

الأفلام القصيرة

فيلم ذا سايلنت تشايلد The Silent Child ينال جائزة أوسكار كأفضل فيلم قصير.

الأفلام الأجنبية

وحاز فيلم أفانتاستك وومن A Fantastic Woman من تشيلي بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

الأفلام الوثائقية

وحصل فيلم إيكاروس Icarus على جائزة أفضل فيلم وثائقي، بينما نال فيلم هيفن إز أ ترافيك جام أون 405 Heaven Is a Traffic Jam on the 405 جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي قصير.

جوائز أخرى

أما فيلم بلايد رانر 2049 Blade Runner 2049 فنال الجائزة عن أفضل مؤثرات بصرية.

وعن تصاميم الأزياء فاز فيلم فانتوم ثريد Phantom Thread بالجائزة، فيما حاز فيلم داركست أوار Darkest Hour على جائزة أفضل مكياج.

أما فيلم دانكيرك Dunkirk فنال جائزتي أوسكار لأفضل مونتاج ومكساج للصوت.

وحصل فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water جائزة الأوسكار عن الإنتاج والتصميم.