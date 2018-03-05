وارتفع مؤشر خام برنت 44 سنتا بنسبة 0.68 في المائة ليصل إلى 64.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0135 بتوقيت غرينتش.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا ما يعادل 0.67 في المائة ليبلغ 61.66 دولار للبرميل الواحد.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط دول أوبك من منظمة الدول المصدرة للنفط وغيرهم من الدول المنتجة للنفط في هيوستن حيث يبدأ مؤتمر سيراويك وهو أكبر مؤتمر لصناعة الطاقة يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن ينظم الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد باركيندو ومسؤولون آخرون من أوبك عشاء عمل مساء الاثنين مع مسؤولون من شركات الصخر الزيتي على هامش المؤتمر.

وكان ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة عائقا أمام التزام الأوبك لتخفيض وفرة النفط العالمية لفترات طويلة ودعم الأسعار.