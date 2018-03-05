وجاء في المركز الثاني فيلم الإثارة والغموض الجديد (رد سبارو) مسجلا إيرادات بلغت 17 مليون دولار.

والفيلم بطولة جنيفر لورانس وجويل إيدجيرتون وماتياس شونارتس ومن إخراج فرانسيس لورانس.

وفي المركز الثالث جاء فيلم الجريمة والدراما الجديد (ديث ويش (2018)) بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.

أخرج الفيلم إيلي روث ويلعب دور البطولة فيه كل من بروس ويلز وفينسنت دونوفريو وإليزابيث شو.

وتراجع فيلم الحركة والكوميديا (جيم نايت) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث محققا 10.7 ملايين دولار.

والفيلم بطولة راشيل مكادامز وجاسون باتيمان وجيسي بليمنز ومن إخراج جون فرانسيس دالي وجوناثان جولدشتاين.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (بيتر رابيت) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا عشرة ملايين دولار. وشارك في الفيلم بالأداء الصوتي كل من جيمس كوردن وفيصل بازي ودومنال جليسون.