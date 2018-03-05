ووفق الاستطلاع الذي أجرته القناة العامة الإيطالية (راي) فإن الأحزاب الأربعة المكونة لتحالف اليمين واليمين المتطرف ستحصل على ما بين 31 و41 بالمئة من الأصوات، في حين سيحصل حزب الخمس نجوم على ما بين 29 و32 بالمئة.

أما الحزب الديموقراطي الحاكم من يسار الوسط الذي كافح لإيصال رسالته حول الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي فقد حل ثالثا، أيضا وفق استطلاعات الخروج.

ويعود هذا التراجع إلى غضب الإيطاليين من استقبال مئات آلاف المهاجرين الذين وصلوا الى البلاد في السنوات الماضية، إضافة إلى الإحباط الناجم عن التعافي البطيء للاقتصاد الإيطالي.

ويذكّر تصاعد قوة اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية في إيطاليا بتصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي وفوز الرئيس دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة.