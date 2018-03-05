وقال أركان حرب اللواء السابع حرس العقيد حمود بن هشام في تصريح لـ (سبتمبر نت) "بأن العملية العسكرية الواسعة لتحرير مديرية رازح من الميليشيا انطلقت الأحد بمشاركة اللوائيين السادس والسابع حرس حدود، وبإسناد من قوات التحالف العربي".

وأضاف "أن هذه العملية تأتي بعد ان كانت قوات الجيش قد استعادت السيطرة مؤخرا على عدد من المرتفعات والمواقع الاستراتيجية في أطراف رازح والتي أبرزها جبل حجلا والأزهور".