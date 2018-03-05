وأشار إلى أن روسيا "لا تسلم مواطنيها"، مشيرا إلى بند في دستور روسيا يحظر تسليم المواطنين الروس إلى دول أخرى.

وأضاف بوتن لشبكة إن بي سي نيوز أن الروس الثلاثة عشر "لا يمثلون الدولة الروسية" أو السلطات الروسية. وأردف قائلا إنه ليست لديه أي فكرة عما فعلوه أو عمن وجههم.

بيد أن بوتن قال إن السلطات الأميركية تحتاج إلى "تقديم بعض المواد والتفاصيل والبيانات"، مضيفا أن موسكو "ستكون مستعدة للنظر فيها والتحدث بشأنها"، مع تكرار إصرار حكومته على أنه لم يكن لها دور في توجيه العملاء للعمل ضد الولايات المتحدة.

وقال خبراء قانونيون إنه حتى لو لم يمثل الروس أبدا أمام العدالة في الولايات المتحدة فإن هذه الاتهامات تخدم الغرض المتمثل في زيادة وعي الجماهير بالحملات الأجنبية المتطورة للتدخل في الديمقراطية الأميركية.

ودعمت وزارة العدل الأميركية لسنوات اتهام الأجانب غيابيا كوسيلة لفضحهم وجعل من الصعب عليهم السفر إلى الخارج.

وتزعم لائحة اتهام مفصلة مكونة من 37 صفحة من المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر أن عملاء روس استخدموا حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل موجهة للتدخل في انتخابات عام 2016 الرئاسية.