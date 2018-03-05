وذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية أن كريستين روز- مورينغ اقترحت استبدال كلمة "فاترلاند" والتي تعني "أرض الآباء" بكلمة "هايماتلاند" ومعناها "الوطن".

الصحيفة أوردت الأحد أن روز- مورينغ اقترحت أيضا استبدال كلمة أخرى ذكورية وهي "أخوي" بكلمة "شجاع".

روز مويرنغ الناطقة باسم خمسة وعشرين مسؤولا عن المساواة في أهم الإدارات الفيدرالية الألمانية، اقترحت القيام بالتغييرات يوم الثامن من مارس/ آذار الجاري والموافق ليوم المرأة العالمي.

كانت النمسا وكندا أزالتا بالفعل كلمات ذات إشارات ذكورية من نشيدهما الوطني في السنوات الأخيرة.

ألمانيا قلصت نشيدها الوطني رسميا مكتفية بالمقطوعة الثالثة من قصيدة أوغوست هاينيريش هوفمان فون فالرسليبن عام 1991.

كان النازيون يفضلون المقطوعة الأولى من القصيدة والتي تنص على أن "ألمانيا فوق الجميع".