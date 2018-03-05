وقال البيت الأبيض في بيان "واصلت روسيا تجاهل شروط (وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة) وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا.

تجدد القصف

من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 34 مدنيا الأحد في قصف للقوات الحكومية السورية على الغوطة وذلك بالتزامن مع تقدم لقوات النظام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "بين القتلى 26 مدنياً، ضمنهم 11 طفلاً، قتلوا في قصف صاروخي وجوي على مدينة دوما وضواحيها الشرقية"، والتي باتت القوات الحكومية على بعد ثلاثة كيلومترات منها.