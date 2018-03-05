أبو ظبي - سكاي نيوز عربية شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في عدد من المجالات.
فقد وقع الجانبان المصري والسعودي اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث.
كما تم توقيع اتفاقا معدلا لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية. ومذكرة تفاهم أخرى بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار.
كما شهدت الجلسة التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.