وبعد أداء دفاعي من سيتي قاد إلى شوط أول سلبي، تقدم سيتي بعد 33 ثانية على بداية الشوط الثاني عندما حول برناردو سيلفا تمريرة عرضية منخفضة من ديفيد سيلفا داخل الشباك.

وخسر تشيلسي 4 مرات في آخر 5 مباريات في الدوري، ويحتل المركز الخامس متأخرا بخمس نقاط عن توتنهام هوتسبير الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ويمكن أن تتقلص صدارة سيتي لو انتصر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث على كريستال بالاس، الاثنين، لكن الفارق في النقاط يبدو غير مهم لفريق المدرب بيب غوارديولا الذي انتصر في آخر 14 مباراة على ملعبه.

وترك المدرب أنطونيو كونتي المهاجمين ألفارو موراتا وأوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء، وفضل اللعب بالجناح إيدن هازارد كمهاجم وحيد.

ودافع الفريق اللندني بقوة وبعدد كبير لكنه مع الافتقار لصلابة نجولو كانتي الغائب، لم تظهر أي رغبة في الضغط في وسط الملعب، وكانت النتيجة استحواذ سيتي على الكرة في الشوط الأول بدون العثور على مساحات.

وافتقر سيتي الذي واجه للدقة في خط الوسط، رغم أنه كاد أن يفتتح التسجيل عندما أرسل كيفن دي بروين تمريرة عرضية إلى الألماني ليروي ساني الذي سيطر على الكرة بشكل رائع وسدد كرة أبعدها سيزار أزبيليكويتا من على خط المرمى.

ووضع نيكولاس أوتاميندي الكرة داخل الشباك بعدما نفذ سيرجيو أغويرو ركلة حرة سريعا لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي محبط.

وكان الأمر بحاجة إلى 33 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني لتغيير النتيجة عندما مرر أغويرو الكرة إلى ديفيد سيلفا في الناحية اليسرى ليرسل اللاعب الإسباني تمريرة عرضية منخفضة إلى برناردو سيلفا الذي أودعها المرمى.

ولو توقعت جماهير تشيلسي أن الهدف سيجبر المدرب كونتي على تغيير طريقته فربما تشعر بالإحباط إذ كان عليها الانتظار حتى الدقيقة 78 عندما لجأ المدرب الإيطالي إلى جيرو بدلا من ويليان.

لكن المهاجم الفرنسي وزميله موراتا الذي شارك في الدقيقة الأخيرة لم يكونا مؤثرين، إذ جاءت المحاولة الوحيدة من ماركو سالونسو في الوقت المحتسب بدل الضائع والتي مرت بعيدا عن المرمى بدون مشاكل لدفاع سيتي.

وأكمل سيتي 902 تمريرة في المباراة أكثر من أي فريق في مباراة واحدة في الدوري الممتاز منذ موسم 2003-2004، عندما بدأت هذه الإحصائيات بشكل رسمي.