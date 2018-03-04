وقال فيرتس: "هناك العديد من المناظر الخلابة بالشرق الأوسط التي التقطت صورا لها من الفضاء، خاصة مناظر الصحارى التي تتميز بألوانها الحمراء والوردية والبرتقالية".

وتابع: "أحببت مناظر الجبال السوداء والرمال البرتقالية في الجزائر، والكثبان الرملية الضخمة والرائعة في السعودية".

أما أهرامات مصر، فشكلت تحديا لفيرتس، كونه بذل جهدا كبيرا لالتقاط صور لها من الفضاء، حتى نجح أخيرا في عام 2015.

وقال فيرتس لـموقع "سكاي نيوز عربية": "تعذبت قليلا حتى تمكنت من التقاط صور لأهرامات مصر، إذ أنه لم يتزامن مرورنا فوقها بوجود طقس جيد يسمح بالتقاط صور، أو أن أكون مستيقظا في الوقت المناسب".

وأوضح أنه من الصعب التقاط صورة واضحة للأهرامات بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها صغر حجمها من الفضاء.

وأضاف: "تصعب رؤية الأهرامات من الفضاء، لذا يجب استخدام عدسة مناسبة لالتقاط الصورة، كما أنه لا بد من العثور أولا على نهر النيل ثم الإسكندرية ثم القاهرة، ثم التركيز بصورة كبيرة لتحديد موقع الأهرامات".

وأشار فيرتس إلى أنه نجح في التقاط الصورة في اليوم الـ 199 من رحلته إلى الفضاء التي امتدت لـ 200 يوم.

وأوضح فيرتس أن أهرامات الجيزة أشعلت المنافسة بينه وبين زميله الرائد توماس بيسكويت الذي أخذ على عاتقه مهمة التقاط صورة واضحة للأهرامات من محطة الفضاء الدولية.

وقال فيرتس: "إنه صديقي حقا، لكن رواد الفضاء يتميزون بروح المنافسة، لذا فنحن نتنافس كثيرا. لكن لدي فريق عمل يساعدني بالفعل".

نصيحة للحالمين بالوصول إلى الفضاء

وعن نصيحته لمن يحلمون بأن يصبحوا رواد فضاء، قال فيرتس: " نصيحتي هي بألا يشككوا بقدراتهم وألا يقبلوا بكلمة لا، فالكثيرون قالوا لي إنه لن يتم اختياري أبدا، لكنني استمريت بالمحاولة حتى وصلت".

أما عن أولئك الذين يعيشون في دول لا تملك برنامجا فضائيا، فقال: "في الدول التي لا تملك هذه الإمكانيات، عليك أن تعمل بجد لكي يصبح لديها وكالة فضاء، أو أن تهاجر إلى دولة لديها برنامج فضائي".

وتابع: "أما الاحتمال الثالث فهو أن تنتظر الرحلات الفضائية التي ستوفرها بعض الشركات قريبا، ولكن يتعين على المرء أن يملك ما يكفي من المال لمثل تلك المغامرة".