ووفقا للتصنيف الصادر عن عام 2017، فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تلتها روسيا ثم الصين.

وجاءت الهند في المركز الرابع تلتها كل فرنسا ثم المملكة المتحدة، بينما جاءت اليابان في المركز السابع.

واحتلت تركيا المركز الثامن تلتها ألمانيا في المركز التاسع ثم مصر في المركز العاشر ضمن أقوى الجيوش في العالم.

وجاءت إيطاليا في المركز الحادي عشر ثم كوريا الجنوبية وباكستان وإندونيسيا، بينم احتلت إسرائيل المركز الخامس عشر بين ترتيب الجيوش، وفقا لغلوبال فاير باور.

ويعتمد التصنيف على عدد وتنوع الأسلحة التي يحتفظ بها كل بلد ويولي اهتماما خاصا للقوى المسلحة في الخدمة والاحتياط.

كما يؤخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي، والقدرة اللوجستية، والموارد الطبيعية المتاحة، وحالة الصناعة المحلية.

وبينما تحصل القوى النووية المعترف بها على نقاط، فإن المخزونات النووية لا يتم إدراجها في النتيجة.

وعلاوة على ذلك، فإن البلدان غير الساحلية تخسر نقاطا كونها تفتقد لسلاح بحري.

كما أن التنوع في السلاح البحري أساسيا للحصول على نقاط إضافية.

وتحصل دول حلف شمال الأطلسي على نقاط إضافية كونها تعتمد على موارد مشتركة.

ويقول غلوبال فاير باور إن"التوازن هو المفتاح - قوة قتالية كبيرة وقوية عبر البر والبحر والجو مدعومة باقتصاد مرن وأراضي يمكن الدفاع عنها إلى جانب بنية تحتية فعالة - مثل تلك الصفات هي التي تستخدم لتقييم قوة قتالية كاملة للبلاد على الورق".

وفيما يلي التصنيف بالتفصيل:

1- الولايات المتحدة

إجمالي عدد السكان: 323995528

عدد الأفراد العسكريين: 673 363 2 فردا

عدد الطائرات: 13762

الطائرات المقاتلة: 2296

الدبابات القتالية: 5884

القطع البحرية: 415 (19 ناقلة الطائرات)

ميزانية الدفاع: 587.8 مليار دولار

2- روسيا

عدد السكان: 142355415

عدد الأفراد العسكريين: 371027

عدد الطائرات: 3794

الطائرات المقاتلة: 806

الدبابات القتالية: 20216

القطع البحرية: 352 (حاملة طائرات واحدة)

ميزانية الدفاع: 44.6 مليار دولار

3- الصين

عدد السكان: 1373541278

عدد الأفراد العسكريين: 500 712 3

عدد الطائرات: 2955

الطائرات المقاتلة: 1271

الدبابات القتالية: 6457

القطع البحرية: 714 (حاملة طائرات واحدة)

ميزانية الدفاع: 161.7 مليار دولار

4- الهند

عدد السكان: 1266883598

عدد الأفراد العسكريين: 4 207 250 نسمة

إجمالي قوة الطائرات: 2102

الطائرات المقاتلة: 676

الدبابات القتالية: 4426

القطع البحرية: 295 (ثلاث ناقلات الطائرات)

ميزانية الدفاع: 51 مليار دولار

5- فرنسا

عدد السكان: 66836154

عدد الأفراد العسكريين: 635 387 فردا

عدد الطائرات: 1305

الطائرات المقاتلة: 296

الدبابات القتالية: 406

القطع البحرية: 118 (أربع ناقلات الطائرات)

ميزانية الدفاع: 35 مليار دولار

6- المملكة المتحدة

عدد السكان: 64430428

عدد الأفراد العسكريين: 675 232 فردا

عدد الطائرات: 856

الطائرات المقاتلة: 88

الدبابات القتالية 249

القطع البحرية: 76 (حاملتا طائرات فقط)

ميزانية الدفاع: 45.7 مليار دولار

7- اليابان

عدد السكان: 126702133

عدد الأفراد العسكريين: 311 875 فردا

عدد الطائرات: 1594

الطائرات المقاتلة: 288

دبابات القتال: 700

القطع البحرية: 131 (أربع حاملات طائرات)

ميزانية الدفاع: 43.8 مليار دولار

8- تركيا

عدد السكان: 80274604

عدد الأفراد العسكريين: 415743

عدد الطائرات: 1018

الطائرات المقاتلة: 207

الدبابات القتالية: 2445

القطع البحرية: 194

ميزانية الدفاع: 8.2 مليار دولار

9- ألمانيا

عدد السكان: 80722792

عدد الأفراد العسكريين: 000 210

عدد الطائرات: 698

الطائرات المقاتلة: 92

الدبابات القتالية: 543

القطع البحرية: 81

ميزانية الدفاع: 39.2 مليار دولار

10- مصر

إجمالي عدد السكان: 94666993

عدد الأفراد العسكريين: 1250329

عدد الطائرات:1132

الطائرات المقاتلة: 337

الدبابات القتالية: 4110

القطع البحرية: 319 (حاملتا طائرات(

ميزانية الدفاع: 4.4 مليار دولار

11- إيطاليا

عدد السكان: 62007540

عدد الأفراد العسكريين: 500 267

عدد الطائرات: 822

الطائرات المقاتلة: 79

دبابات القتال: 200

القطع البحرية: 143 (حاملات الطائرات اثنين)

ميزانية الدفاع: 34 مليار دولار

12- كوريا الجنوبية

عدد السكان: 50924172

عدد الأفراد العسكريين: 850 829 5 فردا

عدد الطائرات: 477 1

الطائرات المقاتلة: 406

الدبابات القتالية: 2654

القطع البحرية: 166 (حاملة طائرات واحدة)

ميزانية الدفاع: 43.8 مليار دولار

13- باكستان

إجمالي عدد السكان: 201995540

عدد الأفراد العسكريين: 000 919 فردا

عدد الطائرات: 951

الطائرات المقاتلة: 301

الدبابات القتالية: 2.924

القطع البحرية: 197

ميزانية الدفاع: 7 مليارات دولار

14- إندونيسيا

عدد السكان: 258316051

عدد الأفراد العسكريين: 975 750 فردا

عدد الطائرات: 441

الطائرات المقاتلة: 39

الدبابات القتالية: 418

القطع البحرية: 221

ميزانية الدفاع: 6.9 مليار دولار

15- إسرائيل

عدد السكان: 8174527

عدد الأفراد العسكريين: 718 250 فردا

عدد الطائرات: 652

الطائرات المقاتلة: 243

الدبابات القتالية: 2620

القطع البحرية: 65

ميزانية الدفاع: 15.5 مليار دولار