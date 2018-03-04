ووفقا للتصنيف الصادر عن عام 2017، فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تلتها روسيا ثم الصين.
وجاءت الهند في المركز الرابع تلتها كل فرنسا ثم المملكة المتحدة، بينما جاءت اليابان في المركز السابع.
واحتلت تركيا المركز الثامن تلتها ألمانيا في المركز التاسع ثم مصر في المركز العاشر ضمن أقوى الجيوش في العالم.
وجاءت إيطاليا في المركز الحادي عشر ثم كوريا الجنوبية وباكستان وإندونيسيا، بينم احتلت إسرائيل المركز الخامس عشر بين ترتيب الجيوش، وفقا لغلوبال فاير باور.
ويعتمد التصنيف على عدد وتنوع الأسلحة التي يحتفظ بها كل بلد ويولي اهتماما خاصا للقوى المسلحة في الخدمة والاحتياط.
كما يؤخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي، والقدرة اللوجستية، والموارد الطبيعية المتاحة، وحالة الصناعة المحلية.
وبينما تحصل القوى النووية المعترف بها على نقاط، فإن المخزونات النووية لا يتم إدراجها في النتيجة.
وعلاوة على ذلك، فإن البلدان غير الساحلية تخسر نقاطا كونها تفتقد لسلاح بحري.
كما أن التنوع في السلاح البحري أساسيا للحصول على نقاط إضافية.
وتحصل دول حلف شمال الأطلسي على نقاط إضافية كونها تعتمد على موارد مشتركة.
ويقول غلوبال فاير باور إن"التوازن هو المفتاح - قوة قتالية كبيرة وقوية عبر البر والبحر والجو مدعومة باقتصاد مرن وأراضي يمكن الدفاع عنها إلى جانب بنية تحتية فعالة - مثل تلك الصفات هي التي تستخدم لتقييم قوة قتالية كاملة للبلاد على الورق".
وفيما يلي التصنيف بالتفصيل:
1- الولايات المتحدة
إجمالي عدد السكان: 323995528
عدد الأفراد العسكريين: 673 363 2 فردا
عدد الطائرات: 13762
الطائرات المقاتلة: 2296
الدبابات القتالية: 5884
القطع البحرية: 415 (19 ناقلة الطائرات)
ميزانية الدفاع: 587.8 مليار دولار
2- روسيا
عدد السكان: 142355415
عدد الأفراد العسكريين: 371027
عدد الطائرات: 3794
الطائرات المقاتلة: 806
الدبابات القتالية: 20216
القطع البحرية: 352 (حاملة طائرات واحدة)
ميزانية الدفاع: 44.6 مليار دولار
3- الصين
عدد السكان: 1373541278
عدد الأفراد العسكريين: 500 712 3
عدد الطائرات: 2955
الطائرات المقاتلة: 1271
الدبابات القتالية: 6457
القطع البحرية: 714 (حاملة طائرات واحدة)
ميزانية الدفاع: 161.7 مليار دولار
4- الهند
عدد السكان: 1266883598
عدد الأفراد العسكريين: 4 207 250 نسمة
إجمالي قوة الطائرات: 2102
الطائرات المقاتلة: 676
الدبابات القتالية: 4426
القطع البحرية: 295 (ثلاث ناقلات الطائرات)
ميزانية الدفاع: 51 مليار دولار
5- فرنسا
عدد السكان: 66836154
عدد الأفراد العسكريين: 635 387 فردا
عدد الطائرات: 1305
الطائرات المقاتلة: 296
الدبابات القتالية: 406
القطع البحرية: 118 (أربع ناقلات الطائرات)
ميزانية الدفاع: 35 مليار دولار
6- المملكة المتحدة
عدد السكان: 64430428
عدد الأفراد العسكريين: 675 232 فردا
عدد الطائرات: 856
الطائرات المقاتلة: 88
الدبابات القتالية 249
القطع البحرية: 76 (حاملتا طائرات فقط)
ميزانية الدفاع: 45.7 مليار دولار
7- اليابان
عدد السكان: 126702133
عدد الأفراد العسكريين: 311 875 فردا
عدد الطائرات: 1594
الطائرات المقاتلة: 288
دبابات القتال: 700
القطع البحرية: 131 (أربع حاملات طائرات)
ميزانية الدفاع: 43.8 مليار دولار
8- تركيا
عدد السكان: 80274604
عدد الأفراد العسكريين: 415743
عدد الطائرات: 1018
الطائرات المقاتلة: 207
الدبابات القتالية: 2445
القطع البحرية: 194
ميزانية الدفاع: 8.2 مليار دولار
9- ألمانيا
عدد السكان: 80722792
عدد الأفراد العسكريين: 000 210
عدد الطائرات: 698
الطائرات المقاتلة: 92
الدبابات القتالية: 543
القطع البحرية: 81
ميزانية الدفاع: 39.2 مليار دولار
10- مصر
إجمالي عدد السكان: 94666993
عدد الأفراد العسكريين: 1250329
عدد الطائرات:1132
الطائرات المقاتلة: 337
الدبابات القتالية: 4110
القطع البحرية: 319 (حاملتا طائرات(
ميزانية الدفاع: 4.4 مليار دولار
11- إيطاليا
عدد السكان: 62007540
عدد الأفراد العسكريين: 500 267
عدد الطائرات: 822
الطائرات المقاتلة: 79
دبابات القتال: 200
القطع البحرية: 143 (حاملات الطائرات اثنين)
ميزانية الدفاع: 34 مليار دولار
12- كوريا الجنوبية
عدد السكان: 50924172
عدد الأفراد العسكريين: 850 829 5 فردا
عدد الطائرات: 477 1
الطائرات المقاتلة: 406
الدبابات القتالية: 2654
القطع البحرية: 166 (حاملة طائرات واحدة)
ميزانية الدفاع: 43.8 مليار دولار
13- باكستان
إجمالي عدد السكان: 201995540
عدد الأفراد العسكريين: 000 919 فردا
عدد الطائرات: 951
الطائرات المقاتلة: 301
الدبابات القتالية: 2.924
القطع البحرية: 197
ميزانية الدفاع: 7 مليارات دولار
14- إندونيسيا
عدد السكان: 258316051
عدد الأفراد العسكريين: 975 750 فردا
عدد الطائرات: 441
الطائرات المقاتلة: 39
الدبابات القتالية: 418
القطع البحرية: 221
ميزانية الدفاع: 6.9 مليار دولار
15- إسرائيل
عدد السكان: 8174527
عدد الأفراد العسكريين: 718 250 فردا
عدد الطائرات: 652
الطائرات المقاتلة: 243
الدبابات القتالية: 2620
القطع البحرية: 65
ميزانية الدفاع: 15.5 مليار دولار