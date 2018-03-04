وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان، أن ماي أجرت الأحد مكالمة هاتفية مع ترامب، "أعربت خلالها عن قلقها البالغ حيال عزم الرئيس فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم، معتبرة أن تحركا متعدد الطرف هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الفائض العالمي لما فيه مصلحة جميع الأطراف".

وأعلن ترامب، مساء الاثنين الماضي، نيته أن يفرض الأسبوع المقبل رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على الفولاذ، و10 في المائة على الألومينيوم، في ما يتصل بواردات الولايات المتحدة لحماية الصناعة الوطنية.

وردا على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أنه يعد إجراءات مماثلة على سلع أميركية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسبق أن وجه ترامب انتقادا شديدا إلى الاتفاقات التجارية التي تفاوض أسلافه في شأنها، محملا إياهم مسؤولية خسارة ملايين الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة.

وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس 2019، قد توقع المملكة المتحدة اتفاقات تجارية مع دول أخرى بينها الولايات المتحدة.