وبعد بداية قوية من الفريق الزائر، سجل لويس دنك ليمنح برايتون المقدمة وتهتز شباك أرسنال للمباراة 11 على التوالي، وهي أطول مسيرة منذ فبراير 2002.

وجعل جلين موراي النتيجة 2-صفر في الدقيقة 26، محرزا هدفه الخامس في آخر 5 مباريات في الدوري، قبل أن يقلص بيير-إيمريك أوباميانغ الفارق مع تبقي دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

وتحسن أرسنال في الشوط الثاني، لكن برايتون صمد ليحقق ثالث انتصار على التوالي في الدوري بملعبه، ويتقدم للمركز العاشر في الترتيب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد ثامن هزيمة بجميع المسابقات في 2018، بقي أرسنال في المركز السادس بفارق 13 نقطة خلف غريمه في شمال لندن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.