وتجمعت السيارات على جانبي الطريق في مدينة "كوستا ديل سول"، بعد انهيار أرضي تسبب في إحداث ثقب واسع وعميق خطير، حال دون استمرار الحركة المرورية.

ووقع الانهيار وسط هطول كثيف للأمطار، كما يبدو من الفيديو، حيث تشهد أوروبا هذه الأيام طقسا سيئا لم تعهده منذ عقود.

ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى في الحادثة التي جرى تصويرها يوم الجمعة الماضي.

ودعا أعضاء المجالس المعارضة للحزب الحاكم في البلاد إلى ضرورة التحرك من إصلاح الضرر "على الفور"، واتهموا الحكومة بـ"التخلي عنهم".

وذكرت تقارير محلية أن إصلاح الطريق قد يحتاج شهرا كاملا قبل أن يعاد فتحه أمام حركة المرور.