ووفق ما ذكرته وكالة رويترز، فإن برلسكوني كان يصطف، الأحد، أمام قاعة التصويت، وبعدما حان دوره ودخل الغرفة، فاجأته ناشطة في مجموعة فيمن.

وصرخت الشابة قائلة "انتهت صلاحيتك.. انتهت فترتك". وتدخل رجال الشرطة لإنقاذ برلسكوني من الموقف المحرج، حيث اعتقلوا الناشطة ورافقوها إلى خارج القاعة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، الذي يرأس حزب "إيطاليا إلى الأمام"، لوسائل الإعلام "غادرت القاعة بسرعة لم أتمكن من رؤيتها جيدا"، إلا أن اللقطات المصورة تؤكد عكس ذلك.

وفتحت مكاتب الاقتراع في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي في إيطاليا، حيث دعي الناخبون للمشاركة في انتخابات تشريعية نتائجها غير محسومة مع تصاعد اليمين واليمين الشعبوي وبعد دعوة برلسكوني لأداء دور كبير في المشهد السياسي.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التصويت حتى الحادية عشرة مساء، يختار فيها الناخب الإيطالي 630 نائباً و315 عضواً في مجلس الشيوخ.