ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصدر في السلطات أنه لم يتم التعامل مع الحادث حتى الآن، على أنه مرتبط بأعمال إرهابية.

وقالت الشرطة في بيان على تويتر: "يتواجد رجال شرطة وغيرهم من عمال الطوارئ في الموقع، بشارع فرنهام في هارولدهيل، بعد تقارير عن وقوع انفجار".

وأضاف البيان: "لم يعرف السبب بعد، لكن لا يتم التعامل مع الحدث على أنه مرتبط بالإرهاب. ننتظر مزيدا من التفاصيل عن وقوع جرحى. ننصح المشاة وسائقي السيارات بتجنب المنطقة".