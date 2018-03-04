والتقط الفيديو شهود عيان في 16 فبراير الماضي، بينما كان رجل في شاحنة حفار يحاول دفن الحوت في حفرة، بعد أن ساعده رجل آخر في الحفر.

وقبل ذلك، شوهد رجلان آخران يزيلان فك الحوث بالمنشار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت تقارير صحفية إنه إذا تمت ملاحقة هؤلاء الرجال، فإنهم قد يواجهون غرامة تصل إلى 250 ألف دولار نيوزيلندي (190 ألف دولار أميركي)، أو السجن لمدة عامين.

ويمكن أن تباع أسنان الحوت بعد نحتها بحوالي 3 آلاف دولار نيوزيلندي (2170 دولار أميركي).