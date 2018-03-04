أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تعلن، مساء الأحد، عن أسماء الفائزين بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية " أوسكار" في حفل بهوليوود يقدمه المذيع الكوميدي جيمي كيمل، وفيما يلي قائمة الترشيحات في الفئات الرئيسية: