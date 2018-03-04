واعتقلت الشرطة الألمانية اللاجئ بعد تلقيها لبلاغ من ابنته، عن جريمة قتل، وقعت في الشقة التي تقيم فيها العائلة، حسب ما قالت وسائل إعلام ألمانية.

وقعت الجريمة، بحسب وسائل الإعلام، في مدينة موهلاكير، وقد ظهر لاجئ سوري في فيديو على "فيسبوك مباشر"، وهو يقول إن اسمه "أبو مروان"، وقد قام بطعن زوجته مرات عنقها، قبل أن يهرب من بيته.

ووفقاً للصحف الألمانية، فإن الرجل الذي يظهر في الفيديو وبرفقته فتى هو ابنه على الأرجح، كان قد انفصل عن زوجته قبل وقوع الجريمة، علماً أنها كانت قد فازت بالوصاية على أولادهما الثلاثة.

وادعى مروان في الفيديو الذي ظهر فيه والدماء على يده ووجه، بسبب جروح تعرض لها أثناء ارتكابه لجريمته، بأن زوجته قد طردته من المنزل، بعد أن زارها في محاولة منه لإصلاح الخلاف بينهما، ولمّ شمل العائلة مجدداً.

وتحدث مروان في الفيديو للنساء اللواتي يغضبن أزواجهنّ قائلاً :"هكذا ستكون نهايتكن". ونقل موقع "دويتشه فيله" عن مصدر في الشرطة الألمانية، أن أطفال العائلة باتوا في رعاية مكتب حماية الشباب.