وقالت صحيفة "الماركا" إن المبارة تأتي في ظل توهج نجم الأتلتيكو، أنطوات غريزمان، مضيفة "سجل 7 أهداف خلال المبارتين الأخيرتين.. وهو ما يعني أن اللاعب مستعد لتحدي ميسي".

ولم يتمكن غريزمان أبدا من التسجيل في ملعب برشلونة، وهو ما يضع اللاعب أمام تحد مهم خلال مبارة الليلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن "اللاعب سيحاول التسجيل في مرمى برشلونة وفك عقدة الكامب نو، لاسيما وأن فريقه في الحاجة إلى هذا الهدف بأي ثمن".

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بـ61 نقطة، خلف المتصدر برشلونة بـ66 نقطة.

هذا وماتزال التقارير الإعلامية تشير إلى أن اللاعب قد ينتقل إلى برشلونة الموسم المقبل، وذلك بعدما تحدث اللاعب علنا عن فكرة مغادرة الأتلتيكو.