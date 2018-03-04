وقالت الرابطة، عبر حسابها على موقع تويتر، "بعدما صدمت بالأخبار المؤسفة، كل عائلة "سيري.أ" (الدوري الإيطالي) تتضامن مع عائلة دافيدي أستوري ونادي فيورنتينا. كل المباريات المقررة اليوم أرجئت حدادا. وداعا دافيدي".

وأقيمت السبت ثلاث مباريات من المرحلة، بينما كان من المقرر ان تقام سبع مباريات، الأحد، منها مباراة بين أودينيزي وضيفه فيورنتينا، إضافة إلى "دربي" مدينة ميلانو بين ناديي ميلان وإنتر.

ونشر النادي بيانا على موقعه أعلن فيه وفاة المدافع الإيطالي، دون الكشف عن التفاصيل. وقالت صفحة الفريق على تويتر إن اللاعب لم يستيقظ من النوم صباح الأحد، مطالبة من الإعلام والجماهير باحترام حزن عائلته.