وكانت السيارة ذات الدفع الرباعي تسير بسرعة، عندما صدمت العسكري الذي كان يقطع مفترق طرق، حيث طار الجندي في الهواء قبل أن يهوي على الأرض.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب دهس بسيارته جنديين آخرين قرب محطة القطار في المدينة. وأدى الحادث إلى إصابة الجنود الثلاثة بجروح متوسطة وطفيفة.

وقال شهود عيان إن السائق دهس الجنود انتقاما، على ما يبدو، بعد لحظات من تلقيه مخالفة مرورية، بسبب إيقاف سيارته بطريقة غير صحيحة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن حادثة الدهس "عملية إرهابية"، وأن منفذ العملية هو مواطن عربي من مدينة شفا عمرو في أراضي 48 ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وأصيب في الحادثة شرطيان من حرس الحدود وجندي إسرائيلي بجروح طفيفة، بينما أصيب السائق بجروح متوسطة بعد إطلاق النار عليه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، إن الدهس حادث طرق عادي، وإن السائق قاد مركبته بتهور بعد تحرير مخالفة سير بحقه، لتتراجع بعد ذلك وتقول إن الدهس جاء على خلفية أمنية.