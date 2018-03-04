يشار إلى أن روجر بانيستر هو أول رياضي يكسر حاجز أربع دقائق في سباق الميل.

وقال بيان الأسرة "توفي روجر بانيستر بسلام في أكسفورد يوم 3 مارس، محاطا بأسرته".

وأعلنت أسرة العداء، عام 2011، أن بانيستر مصاب بمرض باركنسون.

وأصبح بانيستر أول عداء يكسر حاجز أربع دقائق عندما سجل ثلاث دقائق و59.4 ثانية في مضمار بمدينة أوكسفورد في السادس من مايو 1954.

وكانت صالة كريستي للمزادات باعت زوج حذاء مخصص للعدو، ارتداه العداء البريطاني، عندما شارك في هذا السباق، بمبلغ 266500 جنيه إسترليني (412062.30 دولار أميركي).