ويأتي فوز هاري عقب شهور من الغياب عن الساحة الرياضية، إثر قضائه عقوبة حبسية جراء إدانة قضائية بالضرب.

وعقب إعلان انتصاره، قال بدر هاري "المغرب . أحب المغرب وهولندا وأميركا.. أحب فرنسا.. أحب دولا عديدة لكن عشقي للمغرب كبير للغاية.. هنا أبصم على عودتي مجددا إلى التباري".

وتابع "أبرهن هذه الليلة على أنني في حالة بدنية جيدة .. لياقتي ممتازة حاليا".

يشار إلى أن نزالا سابقا بين هاري وجرجس، في مدينة أمستردام الهولندية سنة 2010، كان قد انتهى بفوز البطل المصري.

وغادر هاري السجن بعد قضائه للعقوبة المتبقية من قرار الحكم عليه، بعد اعتدائه على رجل الأعمال الهولندي كوين إيفيرينك.