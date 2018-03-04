ويعد ذلك أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة، منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار في فبراير. وطرحت مصر في فبراير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

وقال كبير الاقتصاديين في "سي.آي كابيتال"، هاني فرحات، "صافي الاحتياطيات الدولية قفز إلى مستوى آمن جديد سيعزز ثقة المستثمرين ويقلص فجوة التمويل حتى في ظل المدفوعات المستحقة العام الجاري، وتبلغ 12 مليار دولار".

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في 2016، وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.