وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" على موقعها الإلكتروني أنه تم العثور على أستوري ميتا داخل غرفة بفندق "تيموريت" في أوديني.

وأضافت أن المدافع كان مع لاعبي الفريق قبل المبارة التي ستجمعهم، عشية الأحد، بأودينيزي في دوري "سيري آ".

ونشر النادي بيانا على موقعه أعلن فيه وفاة المدافع الإيطالي، دون الكشف عن التفاصيل.

وقالت صفحة الفريق على تويتر إن اللاعب لم يستيقظ من النوم صباح الأحد، مطالبة من الإعلام والجماهير باحترام حزن عائلته.