ودهس سائق السيارة جنديا في أحد شوارع المدينة، ثم دهس جنديين آخرين قرب محطة القطار، حيث أطلق عناصر الشرطة النار على السائق وأصيب بجروح متوسطة.

وقال شهود عيان إن السائق دهس الجنود انتقاما، على ما يبدو، بعد لحظات من تلقيه مخالفة مرورية، بسبب إيقاف سيارته بطريقة غير صحيحة.

ونقل الجنود الثلاثة الجرحى إلى مستشفى نهاريا شمالي البلاد، وتقوم الشرطة التي طوقت المكان بالتحقيق في ملابساته.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة في مكان الحادث، السيارة ذات الدفع الرباعي، وهي تدهس جنديا بينما كانت تسير بسرعة، حيث طار الجندي في الهواء قبل أن يهوي على الأرض.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن حادثة الدهس "عملية إرهابية"، وأن منفذ العملية هو مواطن عربي من مدينة شفا عمرو في أراضي 48 ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وأصيب في الحادثة شرطيان من حرس الحدود وجندي إسرائيلي بجروح طفيفة، بينما أصيب السائق بجروح متوسطة بعد إطلاق النار عليه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، إن الدهس حادث طرق عادي، وإن السائق قاد مركبته بتهور بعد تحرير مخالفة سير بحقه، لتتراجع بعد ذلك وتقول إن الدهس جاء على خلفية أمنية.