ويحل ريال ضيفا على نادي العاصمة الفرنسية في السادس من مارس، بأفضلية فوزه ذهابا 3-1، وأيضا في ظل غياب نجم سان جرمان وأغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار، الذي خضع السبت لعملية جراحية لمعالجة كسر في القدم اليمنى، قد تمتد فترة التعافي منها حتى 3 أشهر.

وتوج الفريق الإسباني، الذي يشرف عليه الفرنسي زين الدين زيدان، بلقب دوري الأبطال للموسم الثاني تواليا العام الماضي، والذي شهد إحرازه أيضا لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012.

إلا أن ريال تراجع محليا هذا الموسم، ويبتعد حاليا في المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة، وهو فارق قد يتسع في حال خروج برشلونة بنتيجة إيجابية الأحد، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الثاني في قمة المرحلة 27.

وبعد فوزه على ضيفه خيتافي 3-1 السبت في المرحلة نفسها، قال قائد ريال راموس إن "مسابقة دوري الأبطال تعني الكثير لنا"، علما أن النادي الإسباني يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقبها (12 لقبا).

وأضاف: "سنحاول أن نلعب بالجدية نفسها التي أبديناها هذا المساء"، متابعا: "سيكون الأمر معقدا إلا أننا سنقاتل من أجل تحقيق أهدافنا. نحن نعرف أننا نلعب من أجل (أن ننقذ) الموسم".

وشدد على حاجة الفريق إلى "أقصى درجة من التركيز".

إلى ذلك، اعتبر مدرب الفريق زيند الدين زيدان أن مدريد بات "جاهزا" لمواجهة سان جرمان.

وقال في مؤتمر صحفي السبت: "لقد تحضرنا بشكل جدي جدا لمباراة الثلاثاء (...) لدينا مباراة إياب وعلينا أن نخوضها بشكل تنافسي مختلف بالتأكيد (مقارنة مع مباراة السبت في الدوري الإسباني)، إلا أننا مستعدون".

وإضافة إلى ابتعاده بشكل منطقي عن أي منافسة على لقب الدوري المحلي هذا الموسم، خرج ريال من ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية (فاز على ليغانيس 1-صفر ذهابا خارج ملعبه، وخسر 1-2 على أرضه في مدريد).