وقال المتحدث باسم مركز المصالحة، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، فرض أفراد الجماعات المسلحة غير المشروعة في الغوطة الشرقية، حظرا للتجول على السكان المحليين أثناء فترات الهدنة الإنسانية".

وأضاف: "يتعرض المدنيون الذين ينتهكون القواعد التي يضعها المسلحون لعقوبات علنية".

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن قافلة إغاثة من عدة منظمات لن تمضي في طريقها إلى الغوطة الشرقية اليوم كما كان مقررا.

كما تحدثت وسائل إعلام معارضة عن حدوث حركة نزوح كبيرة في صفوف السكان المدنيين، مع تقدم قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، أن الجيش السوري بات يسيطر على نحو 10 في المئة من الغوطة الشرقية.